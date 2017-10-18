Россия производит лучшую военную авиацию в мире, считает Рогозин

ВОРОНЕЖ, 18 окт — РИА Новости. РФ производит лучшую в мире по соотношению цены и качества военную авиацию, показавшую себя во время операции в Сирии, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Выполнение боевых задач в Сирии было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России, в которую вошли более 50 самолетов и вертолетов.
В состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.
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