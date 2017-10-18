"Вертолеты России" планируют создать прототип электрического конвертоплана

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Прототип первого в России электрического конвертоплана со взлетной массой в 1,5 тонны будет создан к 2019 году, сообщает пресс-служба "Вертолетов России".
Отмечается, что основой для разработки машины станет беспилотный конвертоплан VRT30.
"Сегодня мы совместно с нашими партнерами из компании "СуперОкс" разрабатываем новую летающую лабораторию конвертоплана, в бортовой кабельной сети которой будут использованы технологии высокотемпературной сверхпроводимости, что положительно скажется на весогабаритных и летных характеристиках прототипа", — подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого приводит пресс-служба.
Преимущество летательных аппаратов, выполненных по схеме конвертоплана, заключается в том, что при их эксплуатации не требуется наличие взлетной полосы. Кроме того, благодаря поворотному механизму винтов конвертоплан способен как развивать высокую скорость, так и выполнять задачи в режиме "зависания".