"Вертолеты России" планируют создать прототип электрического конвертоплана

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Прототип первого в России электрического конвертоплана со взлетной массой в 1,5 тонны будет создан к 2019 году, сообщает пресс-служба "Вертолетов России".

"Конструкторское бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" планирует к 2019 году создать прототип первого в России электрического конвертоплана со взлетной массой 1,5 тонны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основой для разработки машины станет беспилотный конвертоплан VRT30.

"Сегодня мы совместно с нашими партнерами из компании "СуперОкс" разрабатываем новую летающую лабораторию конвертоплана, в бортовой кабельной сети которой будут использованы технологии высокотемпературной сверхпроводимости, что положительно скажется на весогабаритных и летных характеристиках прототипа", — подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого приводит пресс-служба.

Преимущество летательных аппаратов, выполненных по схеме конвертоплана, заключается в том, что при их эксплуатации не требуется наличие взлетной полосы. Кроме того, благодаря поворотному механизму винтов конвертоплан способен как развивать высокую скорость, так и выполнять задачи в режиме "зависания".