Путин поручил правительству отменить военную службу в Минпромторге

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до декабря 2018 года представить предложение об изменении организационно-правовой формы Федерального управления по уничтожению химического оружия при Минпромторге, предусмотрев отмену военной службы в этой структуре, сообщается на сайте Кремля.
Управление по безопасному хранению и уничтожению химоружия было создано по указу президента "О дополнительных мерах по обеспечению выполнения работ в области химического разоружения" (2000). По вопросам прохождения военной службы и финансового обеспечения государственного задания оно относится к ведению Минобороны, по вопросам уничтожения химоружия — к ведению Минпромторга. Управление возглавляет генерал-полковник Валерий Капашин.
"Правительству Российской Федерации представить предложение об изменении организационно-правовой формы федерального бюджетного учреждения "Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ", предусмотрев отмену прохождения в этом учреждении военной службы. Срок — декабрь 2018 года", — сказано в президентском указе.