Военнослужащие Южного военного округа проведут учения в Абхазии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в ходе учений поразят авиацию и бронетехнику условного противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
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По словам Астафьева, на первом этапе учений личный состав мотострелковых подразделений соединения был поднят по тревоге и скрытно выдвинулся на штатной боевой технике в район розыгрыша учебно-боевых действий. При перемещении военнослужащие отработали вопросы всестороннего обеспечения марша, отражения ударов авиации и противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.
"В ходе этапа боевой стрельбы мотострелкам во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями предстоит поразить около 1 тысячи мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника", — сказал Астафьев.
Всего в учении принимают участие около 500 военнослужащих и до 100 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины "Дозор" и реактивные системы залпового огня "Град".