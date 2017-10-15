Под Самарой завершился чемпионат Вооруженных сил России по гиревому спорту

САМАРА, 15 окт — РИА Новости. Чемпионат Вооруженных сил РФ по гиревому спорту завершился под Самарой, в соревнованиях приняло участие рекордное количество чемпионов мира, сообщает пресс-служба ЦВО.

"В Самарской области завершился чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации по гиревому спорту. В нем приняли участие 13 чемпионов мира, из которых семь — действующих", — говорится в сообщении.

Состязания проходили в спорткомплексе Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) в поселке Рощинский. Спортсмены шести весовых категорий выполняли упражнения в различных дисциплинах, таких как толчок по длинному циклу и классическое двоеборье.

Как отметили в ЦВО, чемпионы и определили итог соревнований. Первое место заняла сборная команда Центрального военного округа, в состав которой входили шесть чемпионов мира. Второе и третье места заняли команды Западного военного округа и Военно-космических сил.