В Совфеде заявили о готовности ответить на внешние военные угрозы

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия разрабатывает вооружения, способные ответить на внешние угрозы, в стране реализуется программа вооружения, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, экс-глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров.

Представитель Минобороны России Александр Емельянов заявил, что наращивание системы ПРО США, количество противоракет которой к 2022 году превысит 1000 единиц, представляет угрозу для российского потенциала ядерного сдерживания и глобальной безопасности. Он также сообщил, что в США приступили к разработке перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара.

Комментируя развитие США своей системы противоракетной обороны, Озеров подчеркнул, что американцы "не отказались от третьего и четвертого позиционных районов в Европе, кроме того, от стратегической ПРО, которая будет размещаться в США".

Сенатор напомнил, что когда Россия и США ратифицировали договор СНВ-3, российская сторона предполагала, что одним из условий выхода из этого договора может стать нарушение баланса между стратегическими наступательными и оборонными вооружениями.

По мнению Озерова, "США ставят под угрозу этот важнейший документ в области ракетно-ядерного разоружения".

Комментируя сообщение представителя Минобороны о разработке в США ударных комплексов мгновенного глобального удара, сенатор подчеркнул, что "здесь ничего нового не открыто, для Генштаба это не является тайной".

По словам законодателя, Россия не может повлиять на разработку этих комплексов, поскольку нет никаких двусторонних обязательств между нашими странами. "Мы развиваем свои вооруженные силы, есть своя программа вооружения, которая может быть принята до конца этого года", — отметил Озеров.

По его словам, с нашей стороны отрабатываются варианты наиболее эффективных способов применения тех вооруженных сил, которые у нас есть.

Парламентарий также не считает, что американцы могут использовать свои комплексы мгновенного удара против КНДР. "Молниеносности здесь не получится, в США уже давно занесли этот меч и стараются им размахивать вправо и влево, в том числе с помощью своих авианосцев", — сказал законодатель.

Он полагает, что для военного наступления у американцев достаточно другого вооружения, "и без молниеносных ударов".

Он подчеркнул, что даже в случае для нанесения удара по КНДР, вся территория страны уничтожена не будет, и в любом случае последует ответный удар, который хоть и не будет комплексным, но все-равно чувствительным. "США это понимает, и это также является фактором сдерживания", — полагает Озеров.