Под Псковом завершились российско-белорусские учения десантников

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Подразделения Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии по завершении совместных с Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России тактических учений в Псковской области приступили к свертыванию полевого лагеря и погрузке боевой техники на железнодорожные платформы для следования к месту постоянной дислокации в Витебск, сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
"Сегодня состоялось торжественное закрытие международного мероприятия боевой подготовки. Подразделения ССО Белоруссии приступили к свертыванию полевого лагеря и погрузке техники и вооружения на железнодорожные платформы. Завершив подготовку воинских эшелонов, военнослужащие Витебского соединения ВС Белоруссии убудут со станции Владимирский Лагерь железнодорожным транспортом", — сказано в сообщении.
Подразделения ССО ВС Белоруссии в качестве основного боевого оружия применяли на учениях бронетранспортеры БТР-80 с пулеметным вооружением, мобильные зенитные артиллерийские комплексы, минометы калибра 82 миллиметра и 135-миллиметровые переносные противотанковые ракетные комплексы "Конкурс", а также специальную технику и различное стрелковое оружие.
Подразделения ВДВ России использовали боевые машины БМД-2 с пушечным вооружением, самоходные 120-миллиметровые артиллерийские орудия "НОНА", специальное снайперское оружие, средства воздушной разведки.