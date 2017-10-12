Под Псковом завершились российско-белорусские учения десантников

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Подразделения Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии по завершении совместных с Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России тактических учений в Псковской области приступили к свертыванию полевого лагеря и погрузке боевой техники на железнодорожные платформы для следования к месту постоянной дислокации в Витебск, сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Совместные российско-белорусские тактические учения прошли на полигонах Кислово, Струги-Красные и аэродроме Кресты в Псковской области с 9 по 12 октября в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны двух стран. В них были задействованы около 1 тысячи военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.

"Сегодня состоялось торжественное закрытие международного мероприятия боевой подготовки. Подразделения ССО Белоруссии приступили к свертыванию полевого лагеря и погрузке техники и вооружения на железнодорожные платформы. Завершив подготовку воинских эшелонов, военнослужащие Витебского соединения ВС Белоруссии убудут со станции Владимирский Лагерь железнодорожным транспортом", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что в ходе официального закрытия учений их руководитель начальник штаба Псковского соединения ВДВ России полковник Евгений Тонких поздравил десантников двух стран с успешным окончанием международных маневров, поблагодарил личный состав и офицеров объединенного штаба за совместную работу.

Подразделения ССО ВС Белоруссии в качестве основного боевого оружия применяли на учениях бронетранспортеры БТР-80 с пулеметным вооружением, мобильные зенитные артиллерийские комплексы, минометы калибра 82 миллиметра и 135-миллиметровые переносные противотанковые ракетные комплексы "Конкурс", а также специальную технику и различное стрелковое оружие.

Подразделения ВДВ России использовали боевые машины БМД-2 с пушечным вооружением, самоходные 120-миллиметровые артиллерийские орудия "НОНА", специальное снайперское оружие, средства воздушной разведки.