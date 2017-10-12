На Кубани уничтожили склад с минами времен Великой Отечественной войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Саперы Южного военного округа уничтожили более 2 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на полигоне в Тихорецке Краснодарского края, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Склад с немецкими артиллерийскими минами времен Великой Отечественной войны обнаружили строители во время земляных работ по прокладке инженерных коммуникаций рядом с железной дорогой в Тихорецке. Военнослужащие мобильного отряда инженерно-саперного подразделения ЮВО обследовали местность, идентифицировали и извлекли боеприпасы.

"Всего было обнаружено более 2 тысяч снарядов и мин различных калибров, в том числе: 82, 76, 45 и 37-миллиметровые боеприпасы", — сказал Астафьев. Саперы ЮВО организовали транспортировку всех боеприпасов на полигон Молькино, где они были уничтожены путем подрыва накладным зарядом.

С начала года недавно сформированный инженерно-саперный полк Южного военного округа, дислоцированный в Краснодарском крае, обезвредил свыше 3 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты времен Великой Отечественной войны.