На учениях "Запад-2017" отрабатывали тактику противодействия ИГ*

оеннослужащий во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017

оеннослужащий во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Тактика противодействия бандформированиям "Исламского государства"* отрабатывалась на учении "Запад-2017", которое прошло в России и Белоруссии 14-20 сентября, заявил на совещании министр обороны России Сергей Шойгу.

"Проверка боеспособности развёрнутой группировки проводилась войсками обозначения противника, подготовленными с учетом всестороннего анализа тактики бандформирований "Исламского государства"* в Сирии", — сказал Шойгу.

По его словам, маневренные и разведывательно-поисковые действия по блокированию и уничтожению террористов отрабатывались общевойсковыми подразделениями в тесном взаимодействии с самолётами ударной авиации.

"Огневое поражение боевиков осуществлялось массированным применением всех видов вооружения и военной техники. К нанесению ударов привлекались современные комплексы высокоточного оружия большой дальности наземного и морского базирования", — добавил министр.

При этом особенностью учения стало создание в короткие сроки группировки войск на основе боеготовых в мирное время воинских формирований, которые обладают высокой мобильностью и способностью к ведению автономных боевых действий, отметил Шойгу.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран. За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учениях было задействовано 12,7 тысячи военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолётов и вертолётов, 10 кораблей.