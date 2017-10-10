Корабли "Пересвет" и "Ослябя" отработали маневрирование на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота отработали на Камчатке погрузку личного состава и боевой техники на большие десантные корабли "Пересвет" и "Ослябя", которые, в свою очередь, провели маневрирование и организовали противовоздушную оборону, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Большие десантные корабли "Пересвет" и "Ослябя" решали в море задачи по связи, совместному маневрированию, провели тренировки по борьбе за живучесть и организации противовоздушной обороны десантного отряда, после чего подошли к берегу и приняли на борт десант", — сообщил Воскресенский.

Также проведены тактико-специальные занятия по погрузке и выгрузке на большие десантные корабли боевой техники и личного состава. Экипажи кораблей и морские пехотинцы отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье.

Планируется, что полевой выход морских пехотинцев завершится двусторонним бригадным тактическим учением с этапом боевой стрельбы. В учениях примут участие около 1000 военнослужащих и порядка 300 единиц техники.