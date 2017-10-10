Под Псковом пройдут российско-белорусские учения

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии захватят аэродром условного противника на учениях в Псковской области, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Поясняется, что по легенде учений, передовой отряд разведчиков ССО Белоруссии и ВДВ России должен десантироваться в район, провести разведку элементов аэродрома "противника" и захватить его. Подразделения должны обеспечить оперативную переброску и высадку объединенных сил основного десанта.
Отмечается, что основные силы объединенной группировки состоят из штатных парашютно-десантных батальонов ВДВ России и ССО Белоруссии на БТР-80 и БМД-2 со средствами разведки, артиллерийской и противотанковой поддержки. Всего около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.