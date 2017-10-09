Оружейный импорт Эр-Рияда: Москва добилась успехов в продвижении ПВО С-400

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия достигли договоренностей о поставке зенитных ракетных систем ПВО С-400 и других вооружений, что стало серьезным прорывом в двухсторонних отношениях Москвы и Эр-Рияда, являющегося стратегическим союзником США на Ближнем Востоке.

Как заявила в понедельник РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева, сторонам удалось достичь договоренностей о поставках систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103.

Кроме того, Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания (SAMI) подписали контракт на размещение в королевстве лицензионного производства АК-103 и патронов к нему. РОЭ и SAMI также был подписан меморандум о покупке и локализации производства, продукции военного назначения, направленный на развитие технологического сотрудничества в сфере ВТС.

Комментируя перспективы военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты по поставке С-400 в эту страну имеют хорошие предварительные результаты.

Новый внешнеполитический тренд

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, достижение таких соглашений свидетельствует о том, что традиционные партнёры США в регионе начинают при выстраивании своей политики учитывать позицию не только Вашингтона, но и Москвы.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко связал успехи Москвы на ближневосточном оружейном рынке с российской военной операцией Сирии, в ходе которой в реальных условиях продемонстрированы возможности отечественного оружия.

"Главными являются закупки систем С-400 – одной из лучших систем вооружения в дальнобойном сегменте ПВО, а также тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Буратино", обладающей огромной огневой мощью и которая усилит ударный потенциал саудовской армии. В целом подписание данных соглашений расценивается как большой успех, ключевую роль в достижении которого сыграли "Рособоронэкспорт" и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ", — отметил Коротченко.

Схожего мнения придерживается главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский, отметивший, что Саудовская Аравия уже давно проводит многовекторную политику, при этом продолжая публично позиционировать себя как главного союзника США.

Собеседник агентства также отметил, что позитивную роль сыграло открытие сборочных производств российского оружия в Венесуэле (также сборка автоматов Калашникова) и в Иордании (сборка гранатометов "Нашшаб"). Успех такого формата сотрудничества убедил Эр-Рияд в выгодности ВТС с Россией.

Трудный контракт

В то же время Мураховский отметил, что, помимо договоренности локализовать производство автоматов Калашникова, все достигнутые с саудовской стороной соглашения являются лишь декларацией о намерениях, которые будет довольно трудно довести до подписания конкретных контрактов ввиду прочных позиций США как главного поставщика оружия этому ближневосточному государству.

Эксперт напомнил, что несколько лет назад Россия и Саудовская Аравия прорабатывали соглашения общей суммой 12 миллиардов долларов на поставку бронетехники и систем ПВО, но на практике ничего из этих инициатив реализовано не было. В то же время президент США Дональд Трамп в мае 2017 года побывал с первым визитом в Эр-Рияде, во время которого была заключена сделка на поставку вооружений на 110 миллиардов долларов.

"Реализовать этот контракт будет очень тяжело, только если лично сам король Саудовской Аравии возьмет этот вопрос под личный контроль. Если такое решение будет правда принято, то препятствовать этому будут множество лоббистов как внутри страны, так и в Америке и Западной Европе",- подчеркнул эксперт.

Несмотря на трудность продвижения С-400 на саудовский рынок, собеседник агентства все же не стал оценивать этот проект как невыполнимый, напомнив, что Саудовская Аравия закупала вооружение у прямых противников США, руководствуясь не политической конъюнктурой, а потребностями собственной армии.

Так, в начале 2000-х Эр-Рияд закупил у Северной Кореи баллистические ракеты класса SCUD-ER с дальностью действия порядка 900 километров.

Оружейный импорт Эр-Рияда

"Кроме того такие ракеты у Пхеньяна закупал ближайший союзник США в Азии – Пакистан, так что не все так однозначно: рынок вооружений — это не рынок в классическом его понимании, это скорее фронт военно-технического сотрудничества, поэтому в данной истории возможны любые сценарии", — подытожил Мураховский.

Согласно данным, предоставленным РИА Новости ЦАМТО, за последние 8 лет (2009-2016) объем идентифицированного военного импорта Саудовской Аравии по всем странам-экспортерам составил почти 43 миллиарда долларов. При этом портфель оружейных заказов этой страны за обозначенный период составил 75,7 миллиарда долларов.

Таким образом, Эр-Рияд занял первое место в мире среди государств-импортеров вооружения, потеснив с этих позиций Индию. Первым среди поставщиков оружия в Саудовскую Аравию являются США (20,7 миллиарда долларов, то есть почти половина всего саудовского оружейного рынка), на втором месте Великобритания (12 миллиардов), замыкает тройку экспортеров Франция (3,8 миллиарда).

При этом, по предварительным прогнозам, в период с 2017 по 2020 годы Вашингтон фактически монополизирует оружейный рынок этой страны, заняв 72,8% от всего объема поставок продукции военного назначения в интересах Эр-Рияда.