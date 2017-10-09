РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Оружейный импорт Эр-Рияда: Москва добилась успехов в продвижении ПВО С-400

18:3709.10.2017
(обновлено: 18:40 09.10.2017)
06690
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фотоЗенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия достигли договоренностей о поставке зенитных ракетных систем ПВО С-400 и других вооружений, что стало серьезным прорывом в двухсторонних отношениях Москвы и Эр-Рияда, являющегося стратегическим союзником США на Ближнем Востоке.

Тяжёлая огнемётная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 Буратино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Аравийский прорыв: Россия теснит США на рынке оружия Ближнего Востока
Как заявила в понедельник РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева, сторонам удалось достичь договоренностей о поставках систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103.

Кроме того, Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания (SAMI) подписали контракт на размещение в королевстве лицензионного производства АК-103 и патронов к нему. РОЭ и SAMI также был подписан меморандум о покупке и локализации производства, продукции военного назначения, направленный на развитие технологического сотрудничества в сфере ВТС.

Комментируя перспективы военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты по поставке С-400 в эту страну имеют хорошие предварительные результаты.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Характеристики С-400 "Триумф"

Новый внешнеполитический тренд

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, достижение таких соглашений свидетельствует о том, что традиционные партнёры США в регионе начинают при выстраивании своей политики учитывать позицию не только Вашингтона, но и Москвы.

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
С-400 и не только: Москва, Эр-Рияд и "архитектура" Ближнего Востока
Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко связал успехи Москвы на ближневосточном оружейном рынке с российской военной операцией Сирии, в ходе которой в реальных условиях продемонстрированы возможности отечественного оружия.

"Главными являются закупки систем С-400 – одной из лучших систем вооружения в дальнобойном сегменте ПВО, а также тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Буратино", обладающей огромной огневой мощью и которая усилит ударный потенциал саудовской армии. В целом подписание данных соглашений расценивается как большой успех, ключевую роль в достижении которого сыграли "Рособоронэкспорт" и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ", — отметил Коротченко.

Схожего мнения придерживается главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский, отметивший, что Саудовская Аравия уже давно проводит многовекторную политику, при этом продолжая публично позиционировать себя как главного союзника США.

Собеседник агентства также отметил, что позитивную роль сыграло открытие сборочных производств российского оружия в Венесуэле (также сборка автоматов Калашникова) и в Иордании (сборка гранатометов "Нашшаб"). Успех такого формата сотрудничества убедил Эр-Рияд в выгодности ВТС с Россией.

Трудный контракт

Система ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Андрей Станавов
Эксперт о поставках С-400 Эр-Рияду: в политике начинается новый этап
В то же время Мураховский отметил, что, помимо договоренности локализовать производство автоматов Калашникова, все достигнутые с саудовской стороной соглашения являются лишь декларацией о намерениях, которые будет довольно трудно довести до подписания конкретных контрактов ввиду прочных позиций США как главного поставщика оружия этому ближневосточному государству.

Эксперт напомнил, что несколько лет назад Россия и Саудовская Аравия прорабатывали соглашения общей суммой 12 миллиардов долларов на поставку бронетехники и систем ПВО, но на практике ничего из этих инициатив реализовано не было. В то же время президент США Дональд Трамп в мае 2017 года побывал с первым визитом в Эр-Рияде, во время которого была заключена сделка на поставку вооружений на 110 миллиардов долларов.

"Реализовать этот контракт будет очень тяжело, только если лично сам король Саудовской Аравии возьмет этот вопрос под личный контроль. Если такое решение будет правда принято, то препятствовать этому будут множество лоббистов как внутри страны, так и в Америке и Западной Европе",- подчеркнул эксперт.

Несмотря на трудность продвижения С-400 на саудовский рынок, собеседник агентства все же не стал оценивать этот проект как невыполнимый, напомнив, что Саудовская Аравия закупала вооружение у прямых противников США, руководствуясь не политической конъюнктурой, а потребностями собственной армии.

Так, в начале 2000-х Эр-Рияд закупил у Северной Кореи баллистические ракеты класса SCUD-ER с дальностью действия порядка 900 километров.

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Король улетел. Почему Россия займет место США на Ближнем Востоке
"Кроме того такие ракеты у Пхеньяна закупал ближайший союзник США в Азии – Пакистан, так что не все так однозначно: рынок вооружений — это не рынок в классическом его понимании, это скорее фронт военно-технического сотрудничества, поэтому в данной истории возможны любые сценарии", — подытожил Мураховский.

Оружейный импорт Эр-Рияда

Согласно данным, предоставленным РИА Новости ЦАМТО, за последние 8 лет (2009-2016) объем идентифицированного военного импорта Саудовской Аравии по всем странам-экспортерам составил почти 43 миллиарда долларов. При этом портфель оружейных заказов этой страны за обозначенный период составил 75,7 миллиарда долларов.

Таким образом, Эр-Рияд занял первое место в мире среди государств-импортеров вооружения, потеснив с этих позиций Индию. Первым среди поставщиков оружия в Саудовскую Аравию являются США (20,7 миллиарда долларов, то есть почти половина всего саудовского оружейного рынка), на втором месте Великобритания (12 миллиардов), замыкает тройку экспортеров Франция (3,8 миллиарда).

При этом, по предварительным прогнозам, в период с 2017 по 2020 годы Вашингтон фактически монополизирует оружейный рынок этой страны, заняв 72,8% от всего объема поставок продукции военного назначения в интересах Эр-Рияда.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена