Россия проведет с Сербией переговоры по военной контрразведке

Посольство Республики Сербия в РФ в Москве. Архивное фото

Посольство Республики Сербия в РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ФСБ России проведет переговоры о сотрудничестве в сфере военной контрразведки с Минобороны Сербии — соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правовой информации.

"Принять предложение ФСБ России, согласованное с МИД РФ, о проведении переговоров о заключении соглашения между Федеральной службой безопасности РФ и министерством обороны Республики Сербии о сотрудничестве в сфере военной контрразведки", — говорится в документе.