Крейсеры Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы в Охотском море

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Крейсеры Тихоокеанского флота "Варяг" и "Томск" в Охотском море на учениях произвели пуски сверхзвуковых крылатых ракет по надводной цели, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"В рамках итоговой проверки за летний период обучения в ходе командно-штабной тренировки флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и атомный подводный ракетный крейсер "Томск" произвели пуски сверхзвуковых крылатых ракет по надводной цели", — сказал он.

Матвеев сообщил, что по данным объективного контроля крылатая ракета "Гранит", выпущенная из подводного положения, и крылатая ракета "Базальт", стартовавшая с "Варяга", успешно поразили назначенную морскую цель. Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия.

Как добавил Матвеев, безопасность и контроль за результатом стрельбы вели более 15 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты Морской авиации Тихоокеанского флота.