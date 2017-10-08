Снайперы из России и Белоруссии отработали задачи по разведке под Псковом

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Снайперы Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии на учениях в Псковской области отработали разведывательные задачи, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В ходе специальных действий снайперские пары выполняли задачи по наблюдению, разведке и выявлению позиций разведывательных и диверсионных отрядов условного противника, а также их перемещения в лесных массивах и на полевых и рокадных дорогах в районах выполнения учебных задач. Все мероприятия маскировки и наблюдения отрабатывались на полигонах Кислово и Струги Красные, находящихся в Псковской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что снайперы выполняли учебно-боевые действия в дневное и ночное время со специальными электронно-оптическими приборами и прицелами. Смена позиций снайперских групп и подразделений огневого прикрытия проводилась во время утренних или вечерних сумерек.

За время работы снайперов было выявлено около 20 отрядов условного противника и несколько колонн легко бронированной техники.