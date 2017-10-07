Участники "Взаимодействия-2017" уничтожат "бандформирования"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Участники учений "Взаимодействие-2017" отработают уничтожение незаконных вооруженных формирований на полигонах "Баграмян" вооруженных сил Республики Армения и на полигоне "Алагяз" ВС РФ, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В ходе розыгрыша практических действий на полигоне "Алагяз" подразделения вооруженных сил четырех государств отработают три тактические задачи. Нанесение превентивного огневого поражения по выдвигающемуся и развертывающемуся противнику, усиление войск прикрытия госграницы предстоит осуществить реактивными и артиллерийскими батареями 102 РВБ при поддержке мотострелковых и танковых подразделений. Прикрытие огневых позиций и тактических маневров от воздушного удара условного противника обеспечат истребители Миг-29 российской авиабазы, дислоцированной на аэродроме Эребуни", — сказал он.

Как отметил Астафьев, во втором тактическом эпизоде примут участие подразделения специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации. Тактический десант доставят вертолеты Ми-8. Для уничтожения "диверсантов" российские десантники высадятся на рубеж государственной границы и атакуют условного противника с тыла. Оперативность и внезапность будет обеспечена с применением бронированных автомобилей "Рысь" и боевых квадроциклов.

Астафьев сообщил, что третий тактический эпизод станет решающим в разгроме незаконного вооруженного формирования. Совместными усилиями и в тесном взаимодействии мотострелки и десантники в ходе оборонительного боя отработают отражение атак условного противника. С воздуха огневую поддержку окажут российские боевые вертолеты Ми-24.

Как добавил начальник пресс-службы ЮВО, мотострелковые, артиллерийские и воздушно-десантные подразделения из Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана на "Взаимодействии-2017" разыграют практические действия восьми тактических эпизодов. Данные маневры станут самым масштабным этапом учения и позволят на практике отработать взаимодействие разнородных сил армий пяти государств. В тактических эпизодах примут участие мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы, а также звенья армейской, штурмовой и истребительной авиации. Кроме того, в составе мотострелкового батальона успех ведения боевой операции обеспечат подразделения радио-электронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения инженерных войск, связи и медицинского обеспечения.

Астафьев сообщил, что в масштабных маневрах, помимо армейских подразделений, примут участие оперативно-боевые группы полиции, Росгвардии, спасательное подразделение МЧС и подразделение международного комитета красного креста Республики Армения.

Оперативно-стратегические учения "Взаимодействие-2017" стартуют девятого октября и продлятся в течение пяти дней. В общей сложности в тактических действиях на полигоне "Алагяз" будет задействовано около 700 военнослужащих и более 120 единиц вооружения военной техники. Учения проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. "Взаимодействие-2017" проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017" коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).