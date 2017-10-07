Участники "Взаимодействия-2017" уничтожат "бандформирования"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Участники учений "Взаимодействие-2017" отработают уничтожение незаконных вооруженных формирований на полигонах "Баграмян" вооруженных сил Республики Армения и на полигоне "Алагяз" ВС РФ, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"В ходе розыгрыша практических действий на полигоне "Алагяз" подразделения вооруженных сил четырех государств отработают три тактические задачи. Нанесение превентивного огневого поражения по выдвигающемуся и развертывающемуся противнику, усиление войск прикрытия госграницы предстоит осуществить реактивными и артиллерийскими батареями 102 РВБ при поддержке мотострелковых и танковых подразделений. Прикрытие огневых позиций и тактических маневров от воздушного удара условного противника обеспечат истребители Миг-29 российской авиабазы, дислоцированной на аэродроме Эребуни", — сказал он.
Как отметил Астафьев, во втором тактическом эпизоде примут участие подразделения специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации. Тактический десант доставят вертолеты Ми-8. Для уничтожения "диверсантов" российские десантники высадятся на рубеж государственной границы и атакуют условного противника с тыла. Оперативность и внезапность будет обеспечена с применением бронированных автомобилей "Рысь" и боевых квадроциклов.
Астафьев сообщил, что третий тактический эпизод станет решающим в разгроме незаконного вооруженного формирования. Совместными усилиями и в тесном взаимодействии мотострелки и десантники в ходе оборонительного боя отработают отражение атак условного противника. С воздуха огневую поддержку окажут российские боевые вертолеты Ми-24.
Как добавил начальник пресс-службы ЮВО, мотострелковые, артиллерийские и воздушно-десантные подразделения из Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана на "Взаимодействии-2017" разыграют практические действия восьми тактических эпизодов. Данные маневры станут самым масштабным этапом учения и позволят на практике отработать взаимодействие разнородных сил армий пяти государств. В тактических эпизодах примут участие мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы, а также звенья армейской, штурмовой и истребительной авиации. Кроме того, в составе мотострелкового батальона успех ведения боевой операции обеспечат подразделения радио-электронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения инженерных войск, связи и медицинского обеспечения.
Астафьев сообщил, что в масштабных маневрах, помимо армейских подразделений, примут участие оперативно-боевые группы полиции, Росгвардии, спасательное подразделение МЧС и подразделение международного комитета красного креста Республики Армения.
Оперативно-стратегические учения "Взаимодействие-2017" стартуют девятого октября и продлятся в течение пяти дней. В общей сложности в тактических действиях на полигоне "Алагяз" будет задействовано около 700 военнослужащих и более 120 единиц вооружения военной техники. Учения проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. "Взаимодействие-2017" проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017" коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.
В России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.
Практические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.
В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.
Во время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.
По легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.
Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
На террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.
В рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.
В рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.
На полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.
Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.
Десантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".
Для уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.
Корабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.