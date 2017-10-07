На Северном Кавказе ввели институт поручителей за призывников

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Институт поручителей за призывников с Северного Кавказа, гарантирующих, что новобранцы будут достойно проходить военную службу, введен во всех субъектах данного региона, заявил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.
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"За каждым призывником из Чечни есть поручитель из числа старейшин и госчиновников, который гарантирует, что новобранец будет достойно нести службу. Это более мотивирует молодого человека, мотивирует проходить военную службу. Мы также сделали это (институт поручительства – ред.) и для других субъектов Северного Кавказа", — сказал Бурдинский.
Говоря об особенностях призывной кампании в Чечне, Бурдинский напомнил, что призывники из этой республики направляются служить в войска Южного военного округа. При этом все воинские части, дислоцированные в Чечне, укомплектованы исключительно контрактниками.
Накануне отправки в войска президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу осенью 2017 года 134 тысяч человек. В осенний призыв в 2016 году служить пошли 152 тысячи человек.