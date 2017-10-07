На Северном Кавказе ввели институт поручителей за призывников

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Институт поручителей за призывников с Северного Кавказа, гарантирующих, что новобранцы будут достойно проходить военную службу, введен во всех субъектах данного региона, заявил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.

Эксперты включили российскую армию в тройку сильнейших. Как вы считаете, могут ли военные обеспечить безопасность страны? Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Результаты 68.3% Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

4.3% Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

27.4% Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Все опросы Голосовать

Изначально институт поручительства появился в 2014 году в Чечне, когда в данном субъекте РФ впервые за 20 лет состоялся призыв на срочную военную службу.

"За каждым призывником из Чечни есть поручитель из числа старейшин и госчиновников, который гарантирует, что новобранец будет достойно нести службу. Это более мотивирует молодого человека, мотивирует проходить военную службу. Мы также сделали это (институт поручительства – ред.) и для других субъектов Северного Кавказа", — сказал Бурдинский.

По его словам, поручители также помогают решить проблему с отправлением в армию призывников, желающих служить, если поставленные государством задачи по набору в этом регионе уже выполнены.

Говоря об особенностях призывной кампании в Чечне, Бурдинский напомнил, что призывники из этой республики направляются служить в войска Южного военного округа. При этом все воинские части, дислоцированные в Чечне, укомплектованы исключительно контрактниками.

Накануне отправки в войска президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу осенью 2017 года 134 тысяч человек. В осенний призыв в 2016 году служить пошли 152 тысячи человек.