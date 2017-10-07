Под Курском зенитчики ЗВО уничтожили цели "противника" из ЗРС "Тор-М1-2У"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Зенитчики Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Курской области, уничтожили высотные баллистические цели "противника" на полигоне "Капустин Яр" в ходе планового полевого выхода, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.
Как отметил Мугинов, в плановом полевом выходе задействованы свыше одной тысячи военнослужащих и более 400 единиц вооружения, военной и специальной техники. Для создания мишенной обстановки применялись высотные скоростные цели-ракеты типа "Саман".
Начальник пресс-службы сообщил, что полевой выход подразделений противовоздушной обороны (ПВО) общевойсковой армии ЗВО стартовал первого октября и продлится в течение месяца. В ходе выполнения учебно-боевых задач стрельбы и пуски ракет выполнят расчеты комплексов "Тор-М1-2У", "Стрела-10", "Оса", "Тунгуска", "Шилка" из числа вновь сформированных подразделений ПВО армии.