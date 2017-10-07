В центре управления ВКС замминистра обороны провел проверку

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов проверил организацию боевого дежурства в ходе визита в центр управления 15-й армии Воздушно-космических сил, в состав которого входит Главный испытательный космический центр имени Германа Титова в Краснознаменске, сообщили в минобороны РФ.

В состав 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) также входит Главный центр предупреждения о ракетном нападении, Главный центр разведки космической обстановки и Арсенал Космических войск.

"Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов проверил организацию боевого дежурства в Центре управления 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) в подмосковном городе Краснознаменске", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, Цаликов ознакомился с техническими характеристиками и возможностями "единой системы управления и контроля применения средств орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений", а также с обеспечением глобального мониторинга космической обстановки и управлением "орбитальной группировкой информационных космических систем и комплексов военного и двойного назначения".

Отмечается, что в ходе торжественных мероприятий, посвященных 60-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, Дню Космических войск и 60-летию образования Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, которые прошли в Краснознаменске, Цаликов вручил грамоту верховного главнокомандующего ВС космическому центру за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства.

Первый замглавы МО РФ также поздравил ветеранов Космических войск, коллективы учёных, промышленных предприятий космической отрасли, а также военнослужащих. Также Цаликов вручил государственные награды лучшим военнослужащим Космических войск за высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

Отмечается, что с профессиональным праздником ветеранов и военнослужащих Космических войск, а также представителей научных организаций и предприятий ракетно-космической отрасли поздравили командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр Головко и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров.