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Безопасность

СПЧ предложил давать отсрочку от армии на время поступления в магистратуру

22:2306.10.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАбитуриент. Архивное фотоАбитуриент. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) предлагают обеспечить отсрочку от армии на время поступления выпускникам бакалавриата, желающим продолжить обучение в магистратуре, сообщил РИА Новости глава комиссии СПЧ по военно-гражданским отношениям Сергей Кривенко.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время очередного селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил в Национальном центре управления обороной страны. 6 октября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Он передаст соответствующие предложения президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину в ходе его ежегодной встречи с членами совета.

В четверг в СПЧ состоялось расширенное заседание профильной комиссии с участием представителей Генерального штаба России и военных комиссариатов. Правозащитники в ходе встречи представили результаты мониторинга нарушения прав при призыве на военную службу, отметил Кривенко.

"К нам на горячую линию обращаются, и вот за весенний призыв было выявлено 1,4 тысячи нарушений. Это общее количество нарушений и при призыве, и при прохождении военной службы, при призыве намного меньше",- уточнил собеседник агентства.

Исходя из тематики обращений были определены наиболее проблемные моменты, прежде всего, это призыв на военную службу студентов; в том числе эта проблема обсуждалась с представителями Генштаба, рассказал правозащитник.

Военнослужащий в расположении Таманской дивизии 
© РИА Новости / Андрей Станавов
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"Сейчас так получилось, так система отсрочек сформулирована в законе, что она входит в противоречие с законом об образовании. И если гражданин закончил бакалавриат и хочет дальше продолжать учебу — на что имеет полное право — поступать в магистратуру, то вот на время поступления получается, что студент подлежит призыву", — пояснил Кривенко.

Он уточнил, что есть временной разрыв между окончанием бакалавриата и вступительными экзаменами в магистратуру. Руководитель комиссии СПЧ напомнил, что аналогичная проблема возникала у молодых людей по окончании школы – она была решена, когда занимавший в тот момент пост президента РФ Дмитрий Медведев внес изменения в закон и обеспечил отсрочку школьникам для поступления в вуз.

Кривенко отметил, что было довольно много обращений от студентов, которых призывают и не дают поступить в магистратуру. Он уточнил, что все поступившие к ним жалобы рассматривал суд, почти все дела были выиграны — суд посчитал, что право на непрерывность образования должно выполняться.

По-прежнему актуальной, по его словам, остается проблема с медицинским освидетельствованием, когда призывают довольно ощутимый процент, негодных к прохождению службы по состоянию здоровья.

"Тоже обсудили, что тут можно сделать. Тут даже сами представители Генштаба согласны с нами, что надо из военкоматов убирать это медицинское освидетельствование, передавать это в Минздрав. Но это, конечно, просто очень долгая и большая будет процедура", — отметил правозащитник.

По его словам, также была высказана позиция Генштаба по возможности отказа от службы по призыву. "Это точка зрения Генштаба – не хотят отказываться полностью от призыва, призыв будет существовать еще какое-то обозримое будущее. Конечно, срок призыва не будут увеличивать – один год", — рассказал представитель СПЧ.

Кроме того, участники совещания обсудили и другие проблемные моменты, например, связанные с нарушениями при альтернативной гражданской службе, отказами на ознакомление призывников с их личными делами в военкоматах. "По всем моментам мы прошлись, получили отклик военкоматов. И сформулирована, более или менее, что называется, дорожная карта… Это было рабочее заседание, более четко стали понятны проблемные вопросы, будем дальше пытаться их решать через уже обращения к президенту и правительству", — рассказал Кривенко.

Призыв на военную службу. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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На вопрос о том, планирует ли он поднять тему с отсрочками для студентов на предстоящей встрече главы государства с членами СПЧ, правозащитник отметил, что в силу ограниченности по времени более частные вопросы и предложения можно передать президенту в письменном виде; он также учитывает их при подготовке поручений по итогам встречи. "Я думаю, часть этих вопросов, а именно по отсрочкам, мы передадим просто для сведения президента. Президент как верховный главнокомандующий может изменить эту систему отсрочек, внести изменения в закон", — уточнил собеседник агентства.

Некоторые другие проблемы, например, связанные с медицинским освидетельствованием, не имеют такого однозначного решения, это требует долговременных мер и дальнейших обсуждений, добавил Кривенко. Что касается, например, отказов в ознакомлении с личными делами, здесь решение может быть более простым. "Представители Генштаба согласились, что можно дать знакомиться, конечно, в присутствии сотрудника, потому что личное дело — это документ строгой отчетности", — отметил он.

Кроме того, участники заседания рассмотрели результаты пилотного мониторинга открытости военкоматов, который эксперты провели летом в Москве, Челябинске и Петербурге. "Динамика положительная есть по сравнению с прошлыми годами: больше пускают в военкоматы, больше информационных стендов. Только в некоторых военкоматах проблемные моменты обнаружились, но в целом положительно", — сказал Кривенко, говоря о результатах этого мониторинга.

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