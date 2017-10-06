Шойгу рассказал о достигнутых целях в рамках учений "Запад-2017"

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Цели совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" достигнуты, задействованные войска вернулись в пункты постоянной дислокации, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В преддверии и по ходу учений в западных СМИ появилось множество материалов, представлявших учения как "подготовку России к агрессии в отношении стран Балтии". В посольстве России в США в этой связи отмечали, что "такое искусственное нагнетание атмосферы холодной войны использовались для оправдания собственных масштабных учений в регионе Балтийского моря".

"Считаем, что цели учения достигнуты. Обращаю особое внимание на то, что все задействованные силы и средства возвращены в пункты постоянной дислокации", — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

По его словам, в ходе учений органы военного и государственного управления получили опыт совместных действий по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

"За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учении было задействовано 12,7 тысяч военнослужащих. Привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолётов и вертолётов, 10 кораблей", — отметил министр.

Окончательные итоги учений "Запад-2017" будут подведены в ближайшие дни, добавил министр.