Расчеты С-300 на учениях в Хабаровске сбили бомбардировщики "противника"

ХАБАРОВСК, 6 окт — РИА Новости. Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 Восточного военного округа на учениях в Хабаровском крае провели электронные пуски ракет, "уничтожив" группу бомбардировщиков условного неприятеля, сообщает пресс-служба округа в пятницу.

"Учения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника состоялись в Хабаровском каре. Расчеты С-300 обнаруживали, идентифицировали и сопровождали воздушные цели "неприятеля". Кроме того, они провели электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели, имитирующие группу бомбардировщиков условного противника", — говорится в сообщении.

Уточняется, что роль воздушного противника исполнили истребители-бомбардировщики Су-34 из авиачасти в Хабаровском крае.

По данным ВВО, в прошлом месяце расчеты ЗРС С-300 выполнили около 10 боевых пусков на специализированном полигоне "Телемба" в республике Бурятия в рамках тактического учения с зенитно-ракетными частями ПВО Восточного военного округа. Все цели были уничтожены на оценку "отлично".

Расчеты ЗРС С-300 в Хабаровском крае несут постоянное боевое дежурство по защите рубежей России.