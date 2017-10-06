На учениях "Барс" российско-сербские экипажи произвели пуски ракет

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Совместные российско-сербские экипажи истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8 выполнили пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек в рамках основного этапа летно-тактических учений "Барс-2017", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Российско-сербские экипажи истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8 отработали боевое применение по наземным целям, а также выполнили авиационное прикрытие действий наземных групп в ходе основного этапа летно-тактического учения "Барс-2017"… Летчики двух стран выполнили бомбометание, пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек по мишеням на полигоне", — говорится в сообщении.

Как отмечается, полеты проходили в сложных метеоусловиях, кроме того, экипажи армейской авиации отработали высадку десанта комбинированным способом с использованием спусковых устройств при зависании вертолета над точкой и при приземлении на неподготовленную площадку.

Кроме того, экипажи вертолетов отработали тушение пожаров с использованием водосливных устройств ВСУ-5 емкостью до 5 тонн, а также перехват воздушных целей на большом расстоянии, элементы ближнего маневренного воздушного боя, фигуры сложного и высшего пилотажа.

По данным Минобороны РФ, полеты проходили днем и ночью, всего в ходе этапа истребители и вертолеты совершили более 30 вылетов.

Учения "Барс-2017" проходят в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлятся до конца текущей недели. Всего будет задействовано до 20 единиц авиационной техники.