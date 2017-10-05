КРАСНОДАР, 5 окт – РИА Новости. Спецслужбы из 26 стран мира присоединились к созданному по инициативе ФСБ России международному банку данных противодействия терроризму, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников по итогам прошедшего в Краснодаре совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов — партнеров ФСБ России.

"Наша инициатива, которая прозвучала от ФСБ, — о создании международного банка данных с открытым и закрытым сегментами информации, воплощена в жизнь. Интерес к этому весомый, и количество стран и спецслужб, которые присоединяются и участвуют в работе этого банка данных, возрастает. На данный момент 34 спецслужбы из 26 государств мира активно используют ту информацию, которая вливается в этот банк данных", — рассказал он.

"Мы заинтересованы в продолжении обмена информацией и будем уделять очень существенное внимание этому направлению", — подчеркнул он.

"В связи с этим на совещании еще раз ставился вопрос о систематизации всей информации, которую получают силовики разных государств по проблемам антитеррора", — добавил он.

Глава ФСБ подчеркнул, что лейтмотивом прошедшего совещания стал тезис консолидации усилий силовиков разных государств, "для того чтобы как можно эффективнее использовать наши ресурсы, наши возможности в вопросах противодействия терроризму".