На Дальнем Востоке впервые пройдет учение по комплексной защите людей

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Крупномасштабное показное учение по комплексной защите населения и территорий впервые пройдет 10 октября в Дальневосточном федеральном округе; местом проведения из-за климатических и географических особенностей региона выбран Уссурийск, сообщил в четверг РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ.
В Уссурийск приедут заместители глав всех девяти субъектов Дальневосточного региона и главы муниципальных образований Приморского края. Участники мероприятия смогут обменяться опытом и собственными наработками по устранению чрезвычайных ситуаций.
Он отметил, что в ходе учений спасателям предстоит ликвидировать последствия возникшей в ходе технологического процесса аварии на объекте с опасным производством, а также обеспечить безопасность людей на водных объектах.