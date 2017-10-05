На Дальнем Востоке впервые пройдет учение по комплексной защите людей

Отработка действий по поиску и эвакуации пострадавшего туриста из горно-скалистой местности Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС РФ. Архивное фото

Отработка действий по поиску и эвакуации пострадавшего туриста из горно-скалистой местности Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС РФ. Архивное фото

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Крупномасштабное показное учение по комплексной защите населения и территорий впервые пройдет 10 октября в Дальневосточном федеральном округе; местом проведения из-за климатических и географических особенностей региона выбран Уссурийск, сообщил в четверг РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"Десятого октября на территории Уссурийска пройдет масштабное показное занятие по комплексной защите населения и территории от рисков различного характера", — сказал собеседник агентства, добавив, что такое мероприятие проводится на территории Дальневосточного федерального округа впервые.

В Уссурийск приедут заместители глав всех девяти субъектов Дальневосточного региона и главы муниципальных образований Приморского края. Участники мероприятия смогут обменяться опытом и собственными наработками по устранению чрезвычайных ситуаций.

"Руководство муниципалитета подробно, как в теории, так и на практике покажет передовые подходы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и методики реализации приоритетных направлений в развитии системы комплексной защиты населения и территории от ЧС", — добавил представитель ведомства.

Он отметил, что в ходе учений спасателям предстоит ликвидировать последствия возникшей в ходе технологического процесса аварии на объекте с опасным производством, а также обеспечить безопасность людей на водных объектах.