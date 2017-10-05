В Южном военном округе по тревоге подняли артиллеристов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Артиллеристы ЮВО из Адыгеи подняты по тревоге для проведения учений на Кубани, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

"Военнослужащие артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Адыгея, подняты по тревоге для проведения командно-штабного учения (КШУ) на полигоне "Молькино" в Краснодарском крае", — сказал он.

По словам Астафьева, военные, вооружение, военная и спецтехника соединения были перевезены железнодорожным транспортом. Прибыв на место, артиллеристы разгрузили эшелон, развернули подвижные пункты управления, замаскировали их и организовали боевую работу.

Астафьев отметил, что в ходе учения командиры отработают организацию управления подчиненными подразделениями, постановку задач и получение данных по режимной связи. Через средства видеоконтроля на беспилотниках проведут разведку местности и примут решение об огневом поражение объектов условного противника.

Всего на учения привлечено около 200 военнослужащих, задействовано свыше 30 единиц техники, в том числе РСЗО "Ураган", добавил Астафьев. Учение завершится до конца недели.