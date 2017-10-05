На Камчатке на учениях Тихоокеанского флота вертолеты пилотируют "вслепую"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экипажи палубных вертолетов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке выполняют упражнения по пилотированию по приборам, сообщил в четверг начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

"В рамках контрольной проверки боевой подготовки за летний период обучения экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ Тихоокеанского флота выполняют контрольные упражнения по пилотированию боевых машин по приборам под шторкой (специальными шторками закрывают остекление кабины пилотов, чтобы не было видно горизонта, и полёт выполняется исключительно по приборам), — рассказал он.

Экипажи осуществляют полеты по установленным маршрутам, опираясь исключительно на показания бортовых приборов.

"Полеты проводятся по установленным маршрутам над акваторией морских полигонов Тихоокеанского флота в светлое время суток. Выполнению полетов морской авиации предшествовала практическая подготовка в летнем периоде обучения и проверка готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к решению задач", — добавил Матвеев.