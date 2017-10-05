В Охотском море Су-24МР выполнили полеты на максимальный радиус действия

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР выполнили полеты на максимальный радиус действия в Охотском море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"В Восточном военном округе проведены летные тактические учения с авиационной частью объединения ВВС и ПВО, дислоцированной в Приморском крае. В ходе учений экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР выполнили полеты в акваторию Охотского моря на максимальный радиус действия и отработали ряд специальных задач", — говорится в сообщении.

Полеты проходили во взаимодействии с наземными дежурными силами по ПВО и кораблями Тихоокеанского флота.

Учения прошли в рамках итоговой проверки войск и сил округа за летний период обучения.