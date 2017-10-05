ЗРК "Бук-М2" заступили на боевое дежурство в Пензенской области

САМАРА, 5 окт — РИА Новости. ЗРК "Бук-М2" заступили на боевое дежурство в Пензенской области, сообщила в четверг пресс-служба ЦВО.

"Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа (ЦВО) 5 октября заступила на боевое дежурство в Пензенской области", — говорится в сообщении.

Как отметили в ЦВО, накануне бригада вернулась из Астраханской области, где принимала участие в лагерном сборе войск противовоздушной обороны.

За время учений на полигоне Капустин Яр боевые расчеты многофункциональных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2" выполнили успешные боевые стрельбы по крылатым ракетам на расстояниях до 50 километров, не позволив "противнику" нанести ущерб прикрываемым объектам. На учениях бригада получила отличную оценку, сообщили в пресс-службе.

"Бук-М2" — зенитный ракетный комплекс, который способен поражать самолеты тактической и стратегической авиации, баллистические и авиационные ракеты, вертолеты и другие виды высокоточного оружия в полете.