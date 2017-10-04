Корабли "Суздалец" и "Муромец" провели учения в Черном море

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Малые противолодочные корабли (МПК) "Суздалец" и "Муромец" уничтожили подводную лодку условного противника на учениях в Черном море, сообщил капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Капитан уточнил, что экипажам МПК удалось обнаружить подводную лодку условного противника и атаковать её торпедами и реактивными бомбами, подводная лодка в свою очередь нанесла торпедный удар по группе кораблей.

"Корабельная поисковая ударная группа (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Суздалец" и "Муромец" осуществила поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в назначенном полигоне боевой подготовки", — говорится в сообщении.

Учения Черноморского флота (ЧФ) продлятся до шестого октября.