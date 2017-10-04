Глава ФСБ рассказал об опасности "автономного джихада"

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Озабоченность специальных служб государств, борющихся с международным терроризмом, вызывает тенденция широкого распространения "автономного джихада", когда террористы наносят точечные удары в местах своего проживания, заявил в среду директор Федеральной службы безопасности РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) генерал армии Александр Бортников.

"Опасной тенденцией, вызывающей озабоченность у спецслужб, стало широкое распространение так называемого "автономного джихада". Одним из его новых элементов являются призывы бандглаварей к своим приверженцам во многих государствах не выезжать в Сирию и Ирак, а оставаться в местах проживания для нанесения точечных ударов и проведения показательных терактов против мирного населения", — сказал Бортников, открывая XVI совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России.

Он отметил, что "другой категорией исполнителей акций прямого действия являются иностранные боевики-террористы, вернувшиеся из "горячих точек" в станы исхода или въехавшие в другие государства по поддельным документам, прошедшие идеологическую обработку, имеющие большой боевой опыт и владеющие навыками изготовления взрывных устройств".

В Краснодаре на площадке выставочно-конгрессного комплекса "Экспоград Юг" с 4 по 5 октября проходит XVI совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России. В нем участвуют представители 116 делегаций из 74 государств, а также международных организаций и межгосударственных органов — ООН, Европейского Союза, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

Основными темами совещания являются актуальные вопросы совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ, в частности, изменение в законодательстве и повышение эффективности деятельности субъектов антитеррористической системы.

Участники форума также рассмотрят национальный опыт противодействия угрозам, исходящим от иностранных боевиков-террористов, обобщат опыт сотрудничества по реагированию на компьютерные инциденты по запросам иностранных партнеров, обсудят направления обеспечения безопасности крупных международных мероприятий.

Впервые международное совещание под эгидой Федеральной службы безопасности РФ было проведено в 2002 году в Санкт-Петербурге. В нем участвовали партнеры ФСБ России из 37 государств.