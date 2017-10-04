Террористы в Сирии и Ираке научились делать химоружие, заявил глава ФСБ

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Некоторые из воевавших в Сирии и Ираке террористов получили навыки производства и боевого применения компонентов химического оружия, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) генерал армии Александр Бортников.

"Отдельно хотел бы отметить, что некоторые из воевавших в Сирии и Ираке террористов приобрели навыки кустарного производства и применения компонентов химического оружия", — сказал Бортников, открывая XVI совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России.

По его словам, об этом свидетельствуют материалы расследуемых в России в отношении них уголовных дел.

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