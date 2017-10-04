В ФСБ заявили об угрозе для России со стороны боевиков из Афганистана

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Международные террористические организации перемещаются на территорию Афганистана, откуда предпринимают попытки совершать атаки и против России, заявил в среду директор Федеральной службы безопасности РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) генерал армии Александр Бортников.

"Наиболее интенсивно бандиты перемещаются (с территории Сирии и Ирака) на территорию Афганистана, где уже имеются позиции ИГИЛ *, и откуда они получают возможность просачиваться в Центральную Азию, Иран, Китай и Индию. Используя афганский плацдарм, террористы предпринимают попытки совершать атаки и против России", — сказал Бортников, открывая XVI совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России.

Он отметил, что новые опорные пункты международных террористических организаций также "создаются в Йемене, Центральной Африке и Юго-Восточной Азии".

В Краснодаре на площадке выставочно-конгрессного комплекса "Экспоград Юг" с 4 по 5 октября проходит XVI совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России. В нем участвуют представители 116 делегаций из 74 государств, а также международных организаций и межгосударственных органов — ООН, Европейского Союза, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

Основными темами совещания являются актуальные вопросы совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ, в частности, изменение в законодательстве и повышение эффективности деятельности субъектов антитеррористической системы.

Участники форума также рассмотрят национальный опыт противодействия угрозам, исходящим от иностранных боевиков-террористов, обобщат опыт сотрудничества по реагированию на компьютерные инциденты по запросам иностранных партнеров, обсудят направления обеспечения безопасности крупных международных мероприятий.

Впервые международное совещание под эгидой Федеральной службы безопасности РФ было проведено в 2002 году в Санкт-Петербурге. В нем участвовали партнеры ФСБ России из 37 государств.

*Террористическая организация, запрещенная в России