В ФСБ заявили об угрозе для России со стороны боевиков из Афганистана

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Международные террористические организации перемещаются на территорию Афганистана, откуда предпринимают попытки совершать атаки и против России, заявил в среду директор Федеральной службы безопасности РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) генерал армии Александр Бортников.ИГИЛ*, и откуда они получают возможность просачиваться в Центральную Азию, Иран, Китай и Индию. Используя афганский плацдарм, террористы предпринимают попытки совершать атаки и против России", — сказал Бортников, открывая XVI совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России.
Он отметил, что новые опорные пункты международных террористических организаций также "создаются в Йемене, Центральной Африке и Юго-Восточной Азии".
Основными темами совещания являются актуальные вопросы совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ, в частности, изменение в законодательстве и повышение эффективности деятельности субъектов антитеррористической системы.
Впервые международное совещание под эгидой Федеральной службы безопасности РФ было проведено в 2002 году в Санкт-Петербурге. В нем участвовали партнеры ФСБ России из 37 государств.
*Террористическая организация, запрещенная в России