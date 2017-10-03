Россия поставила Мали два ударных Ми-35М

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия поставила Мали два ударных вертолета Ми-35М, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
Ми-35М является единственным в мире универсальным боевым вертолетом, способным помимо эффективного решения огневых задач осуществлять перевозку до 8 военнослужащих с вооружением, до 1500 килограммов боеприпасов или других грузов внутри кабины, а также до 2400 килограммов грузов на внешней подвеске, эвакуацию раненых, доставку технического персонала на автономные площадки базирования.
Огневая мощь Ми-35М выше, чем у основных конкурентов на рынке на 140% за счет значительной массы боевой нагрузки оснащения. По мощи неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения вертолет на 30% превосходит аналоги, что позволяет ему более эффективно осуществлять авиационную поддержку войск на поле боя.