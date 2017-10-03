Россия поставила Мали два ударных Ми-35М

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия поставила Мали два ударных вертолета Ми-35М, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Чемезов: Индия получит в первой партии 100 из 200 вертолетов Ка-226 "Холдинг "Вертолеты России" в рамках контракта, заключенного по линии "Рособоронэкспорта", изготовил два транспортно-боевых вертолета Ми-35М для Мали. Машины и все имущество, необходимое для их эксплуатации, переданы заказчику", — говорится в релизе.

Ми-35М является единственным в мире универсальным боевым вертолетом, способным помимо эффективного решения огневых задач осуществлять перевозку до 8 военнослужащих с вооружением, до 1500 килограммов боеприпасов или других грузов внутри кабины, а также до 2400 килограммов грузов на внешней подвеске, эвакуацию раненых, доставку технического персонала на автономные площадки базирования.

Огневая мощь Ми-35М выше, чем у основных конкурентов на рынке на 140% за счет значительной массы боевой нагрузки оснащения. По мощи неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения вертолет на 30% превосходит аналоги, что позволяет ему более эффективно осуществлять авиационную поддержку войск на поле боя.

Вертолет также отличают значительные высотные характеристики с возможностью выполнения взлетов и посадок на бетонированных и грунтовых площадках, расположенных на высотах до 4000 метров над уровнем моря. Кроме того, удачные конструктивные решения, использованные в Ми-35, обеспечивают возможность использования российского вертолета в широком диапазоне физико-географических и климатических условий, в том числе в горах, при температуре от —50°С до +50°С и влажности до 98%.