Ракетное соединение ЮВО подняли по тревоге для проведения учений

Военнослужащий во время учений войск Южного военного округа. Архивное фото

Военнослужащий во время учений войск Южного военного округа. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ракетное соединение Южного военного округа, оснащенное "Искандерами", поднято по тревоге для проведения командно-штабного учения в Ставропольском крае, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

"Ракетное соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Северной Осетии, поднято по учебной тревоге для проведения командно-штабного учения на полигоне "Серноводский" в Ставропольском крае", — сказал он.

По его словам, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" совершают марш в назначенный район, военным предстоит отработать уничтожение условных диверсантов, действия при налетах авиации, преодолении участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий.

Астафьев отметил, что в полевых условиях боевые расчеты соединения отработают проверку работоспособности систем ракет, а также выполнят перегрузку ракет с использованием специальных транспортно-заряжающих машин. Боевым расчетам оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" предстоит обнаружить цели на значительном удалении и уничтожить их, выполнив электронные пуски.

Предварительно с ракетчиками были проведены тренировки на системах управления и технического обеспечения. Боевые расчеты отработали порядок действий при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, добавил Астафьев.