Ракетное соединение ЮВО подняли по тревоге для проведения учений

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ракетное соединение Южного военного округа, оснащенное "Искандерами", поднято по тревоге для проведения командно-штабного учения в Ставропольском крае, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.
По его словам, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" совершают марш в назначенный район, военным предстоит отработать уничтожение условных диверсантов, действия при налетах авиации, преодолении участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий.
Предварительно с ракетчиками были проведены тренировки на системах управления и технического обеспечения. Боевые расчеты отработали порядок действий при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, добавил Астафьев.