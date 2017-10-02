Песков переадресовал вопрос о военной базе в Киргизии в Минобороны и МИД

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переговорах по размещению второй военной базы в Киргизии в Министерство обороны РФ и Министерство иностранных дел РФ.

"Все-таки я бы переадресовал вас в Министерство обороны и Министерство иностранных дел", — сказал в понедельник журналистам Песков, отвечая на вопрос о переговорах по размещению второй военной базы в Киргизии.

Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что РФ могла бы разместить в Киргизии вторую военную базу у границы с Таджикистаном. В интервью РИА Новости премьер-министр Киргизии Сапар Исаков заявил, что Россия ведет с Киргизией переговоры о размещении второй военной базы в республике, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.