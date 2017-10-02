В Минобороны рассказали о предстоящих проверках в войсках

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Более 300 воинских частей и соединений всех видов и родов войск, военных округов и флотов подвергнутся контрольным проверкам за 2017 учебный год в октябре, сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Первая очередь контрольных мероприятий пройдет со 2 по 15 октября, вторая — в последнюю декаду месяца.

"В октябре в Вооруженных силах РФ начинаются контрольные проверки за 2017 учебный год. Мероприятия будут проводиться более чем на 120 войсковых полигонах и затронут 100 процентов соединений, воинских частей и организаций российской армии. Вышестоящими органами военного управления будут проверены более 300 воинских частей и соединений всех видов и родов войск, военных округов и флотов", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что в ходе проверок будут проведены тактические (летно-тактические), тактико-специальные учения (занятия) различного уровня, контрольные занятия по основным предметам обучения, проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, повседневной деятельности, морально-психологического состояния личного состава.

По результатам контрольных занятий каждому военнослужащему будет выставлена оценка, а также проведен контроль подготовки подразделений к выполнению задач по предназначению.

Особое внимание будет уделено оценке подготовки соединений и воинских частей, дислоцированных в сложных географических и климатических условиях. С частями, которые выполняли задачи в ходе совместного российско-белорусского стратегического учения "Запад-2017", будут проведены контрольные занятия под руководством командиров соединений, в ходе которых все военнослужащие выполнят контрольные стрельбы из штатного оружия, а также сдадут зачетные упражнения по физической подготовке.