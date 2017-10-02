Деятельность Вооруженных сил одобряют 89% россиян, заявили в Генштабе

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Деятельность Вооруженных сил РФ одобряют 89% россиян, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ — заместитель начальника ГШ ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

"Научно-исследовательский центр (социологический) ВС РФ совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения в августе 2017 года провел мониторинг по оценке отношения населения страны к службе в армии… Исследование показало, что большинство (60%) позитивно отзывается о состоянии Российской армии, при этом наиболее высоко оценивает ее боевую способность молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (97%)", — сказал Тонкошкуров в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в номере за понедельник.

Он отметил, что продолжился рост одобрения деятельности Вооруженных сил России. "Сегодня этот показатель на уровне 89%, тогда как еще в июле этого года он составлял 87%. В целом же за последние пять лет он вырос на 37%", — уточнил генерал-полковник.

По его словам, существенно повлияли на ситуацию изменения в законодательстве, в соответствии с которыми граждане, без законных оснований не прошедшие военную службу, лишаются права поступать на государственную службу.

"Появилась и новая тенденция: многие призывники стремятся прибыть в военкомат ранее установленного срока, полагая, что чем раньше это сделаешь, тем больше будут возможности при призыве выбрать вид Вооруженных сил или род войск", — добавил Тонкошкуров.