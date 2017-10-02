На учениях на Ставрополье экипажи Су-25СМ уничтожили лагерь "боевиков"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25СМ штурмового авиаполка Южного военного округа (ЮВО) в рамках учений уничтожили крупную базу условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) на полигоне в Ставропольском крае, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"По легенде учения, на территории данного региона в лесном массиве горной местности условными террористами был оборудован тренировочный лагерь для подготовки 20 диверсионно-разведывательных групп по 10 человек в каждой", — сказал Астафьев.

По его словам, используя координаты целей, полученных самолетами-разведчиками, штурмовики Су-25СМ совершили несколько боевых вылетов с пуском управляемых ракет и сбросом корректируемых авиабомб, уничтожив при этом объекты условной базы боевиков, в том числе пяти крупных схронов с оружием и боеприпасами, а также самих "диверсантов".

Кроме того, экипажи отработали действия при отказе авиационной техники, уклонении от атак истребительной авиации противника в условиях радиоэлектронного подавления.