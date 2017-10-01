Расчеты ПВО Каспийской флотилии отразили удары "противника" на учениях

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Расчеты корабельной ПВО Каспийской флотилии отразили удары "противника" с воздуха на учениях, сообщил в воскресенье начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Корабельные расчёты по противовоздушной обороне экипажей кораблей территориального центра управления Каспийской флотилии и центры управления корабельных соединений провели совместные учения по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов воздушного противника. В учении приняли участие дежурные расчёты центров управления соединений и частей и более 10 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань", — сказал он.

Военные на учениях отразили удары "противника" по пунктам базирования и кораблям в море.