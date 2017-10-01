Расчеты ПВО Каспийской флотилии отразили удары "противника" на учениях

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Расчеты корабельной ПВО Каспийской флотилии отразили удары "противника" с воздуха на учениях, сообщил в воскресенье начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"Корабельные расчёты по противовоздушной обороне экипажей кораблей территориального центра управления Каспийской флотилии и центры управления корабельных соединений провели совместные учения по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов воздушного противника. В учении приняли участие дежурные расчёты центров управления соединений и частей и более 10 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань", — сказал он.
Военные на учениях отразили удары "противника" по пунктам базирования и кораблям в море.
Т-50 (проект ПАК ФА) — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Первый полет состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, первый публичный показ истребителя — в 2011 году на авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском. По плану, серийное производство ПАК ФА начнется в 2017 году.
Гранатомет РПГ-7 (индекс ГРАУ — 6Г1) — многоразовый ручной противотанковый гранатомёт для стрельбы активно-реактивными (с ракетным двигателем) гранатами, разработки ГСКБ-47 (ныне ГНПП "Базальт"). Предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой противника, может быть использован для уничтожения живой силы противника в укрытиях. Основными преимуществами РПГ-7 являются: дешевизна производства, простота применения, отличная бронепробиваемость и возможность применения новых гранат, отсутствие отдачи при выстреле.
Ми-8 — средний многоцелевой вертолёт, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок. Военный вариант Ми-8Т имеет пилоны для подвески вооружения (неуправляемые ракеты, бомбы). Следующая военная модификация Ми-8ТВ имеет усиленные пилоны для подвески большого количества вооружения, а также пулеметную установку в носовой части кабины. Ми-8 называют "рабочей лошадкой", "солдатской машиной". В истории мирового вертолетостроения по общему числу выпущенных машин — свыше 12 тысяч - вертолет не имеет аналогов среди аппаратов своего класса.
Т-14 - первый в мире танк на базе универсальной платформы, с бронекапсулой для экипажа, АФАР (Активная фазированная антенная решетка) радаром и комплексом активной защиты, способным перехватывать любые противотанковые боеприпасы. Широкой публике был представлен на параде Победы в 2015 году, вместе с другими изделиями на базе платформы "Армата".
"Тополь-M" - советский/российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ. Предельная дальность — 11 000 км. Несет один термоядерный боевой блок мощностью 550 кт. В течение ближайшего десятилетия "Тополь-М" может стать основой вооружения Ракетных войск стратегического назначения.
С-300 — семейство зенитных ракетных систем, способных поражать цели на различных высотах, дальность — до 300 км. Первая многоканальная система, способная сопровождать до 6 целей и наводить по ним до 12 ракет. Одна из основных особенностей — мобильность. Время развертывания комплекса и перевода из походного положения в боевое составляет 5 минут.
Ка-52 ("Аллигатор") — всепогодный круглосуточный боевой вертолет нового поколения. Он предназначен для уничтожения наземных целей, малоскоростных воздушных целей и живой силы противника. Ка-52 является двухместной модификацией ударного вертолета Ка-50 ("Черная акула"). По уровню бронирования кабины экипажа Ка-52 не имеет аналогов в мире. Вертолет Ка-52 имеет вооружение, состоящее из 12 сверхзвуковых ПТУР "Вихрь", унифицированные контейнеры с пулеметным и пушечным вооружением, 80 неуправляемых авиационных ракет калибра 80 мм, ракеты класса "воздух-воздух", 30-мм пушкой 2А42 с боезапасом в 500 патронов.
Боевой железнодорожный ракетный комплекс конструктивно представлял собой железнодорожный состав из двух-трех тепловозов и специальных вагонов, которые внешне были похожи на пассажирские и рефрижераторные. В вагонах размещались транспортно-пусковые контейнеры (ТПК) с межконтинентальными баллистическими ракетами, пункты управления пуском, технологические и технические системы, средства охраны, личный состав и системы жизнеобеспечения. В настоящее время все комплексы полностью выведены из состава ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Последний поезд БЖРК Костромской ракетной дивизии был снят с боевого дежурства 12 августа 2005.
Автомат Калашникова, разработанный при участии старшего сержанта Михаила Калашникова, был принят на вооружение в 1949 году под индексом АК-47. С 1950-х годов по наше время автомат претерпел ряд модификаций. АК состоит по настоящее время на вооружении армий 106 стран мира. По весьма приблизительным подсчетам, всего в мире существует от 70 до 105 млн экземпляров различных модификаций. На международном военно-техническом форуме "Армия-2016" концерн "Калашников" представил прототип 5,45-миллиметрового малогабаритного автомата.
Первый тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения (ТРПКСН) проекта 941 "Акула" был заложен на предприятии "Севмаш" в июне 1976 года, спуск на воду состоялся 23 сентября 1980 года. Основное вооружение — ракетный комплекс Д-19 с 20-ю трёхступенчатыми твердотопливными баллистическими ракетами Р-39 "Вариант". Боевая дальность ракет — 8300 км, боевая часть — разделяющаяся: 10 боеголовок с индивидуальным наведением по 100 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая. Запуск возможен как из надводного, так и из подводного положений на глубинах до 55 м. Кроме стратегического вооружения на лодке установлено 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм и восемь комплектов ПЗРК "Игла-1".
"Панцирь-С1" — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования был создан в 1994 году. Особенность комплекса "Панцирь-С1" состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от 0 м в высоту и 200 м дальности до 15 км в высоту и 20 км дальности. Два независимых средства наведения — радар и оптико-электронная система позволяют осуществлять захват четырёх целей одновременно. Максимальная скорость захвата равна 10 целей в минуту.
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