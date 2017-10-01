На учениях в Курганской области военные применили разведмашины РХМ-6

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Военные применили новейшие разведывательные машины РХМ-6 в районе "техногенной аварии" на учениях под Курганом, сообщила пресс-служба ЦВО.

"При ликвидации "техногенной аварии" на заводе по переработке химоружия в Курганской области основные силы Центрального военного округа применили новейшие разведывательные химические машины РХМ-6, которые недавно поступили на вооружение подразделений РХБ защиты в Свердловской области", — говорится в сообщении.

По словам командира роты разведывательных химмашин капитана Александра Серова, РХМ-6 значительно упросила работу экипажа. "В машине установлены множество новых приборов, например, прибор химической разведки дальнего действия, который определяет состав отравляющих веществ на расстоянии до трех километров, то есть военнослужащим не нужно выходить из машины, чтобы провести разведу местности — он сам определяет", — сказал он.

Отмечается, что в РХМ-6 установлен новейший метеокомплект, который автоматически определяет и передает метеоданные.

Добавляется, что учение по ликвидации последствий техногенной аварии на заводе по переработке химоружия в Курганской области началось 26 сентября. В рамках учений по тревоге в Поволжье, Урале и Сибири были подняты пять воинских частей радиационной, химической и биологической защиты. Для ликвидации последствий были отправлены более 500 человек и свыше 100 единиц военной техники.