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Безопасность

На учениях в Курганской области военные применили разведмашины РХМ-6

09:3101.10.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВыносной датчик специальной разведывательной химической машины РХМ. Архивное фотоВыносной датчик специальной разведывательной химической машины РХМ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Военные применили новейшие разведывательные машины РХМ-6 в районе "техногенной аварии" на учениях под Курганом, сообщила пресс-служба ЦВО.

Военнослужащие отряда чрезвычайного реагирования войск радиационной, химической и биологической защиты. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В Курской области появится рота, вооруженная новыми машинами РХМ-6
"При ликвидации "техногенной аварии" на заводе по переработке химоружия в Курганской области основные силы Центрального военного округа применили новейшие разведывательные химические машины РХМ-6, которые недавно поступили на вооружение подразделений РХБ защиты в Свердловской области", — говорится в сообщении.

По словам командира роты разведывательных химмашин капитана Александра Серова, РХМ-6 значительно упросила работу экипажа. "В машине установлены множество новых приборов, например, прибор химической разведки дальнего действия, который определяет состав отравляющих веществ на расстоянии до трех километров, то есть военнослужащим не нужно выходить из машины, чтобы провести разведу местности — он сам определяет", — сказал он.

Отмечается, что в РХМ-6 установлен новейший метеокомплект, который автоматически определяет и передает метеоданные.

Добавляется, что учение по ликвидации последствий техногенной аварии на заводе по переработке химоружия в Курганской области началось 26 сентября. В рамках учений по тревоге в Поволжье, Урале и Сибири были подняты пять воинских частей радиационной, химической и биологической защиты. Для ликвидации последствий были отправлены более 500 человек и свыше 100 единиц военной техники.

"Летающие танки" на учениях в Приморье
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В учениях приняли участие экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28, Ми-35 и Ка-52.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКомандир в кабине вертолета Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка".Командир в кабине вертолета Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Командир в кабине вертолета Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка".
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Авиационные техники готовят ударный вертолет Ми-35 к вылету.
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Боевые вертолеты на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" во время учений на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.Вертолет Ка-52 Аллигатор во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
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Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время учений на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
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Вертолет Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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