Путин поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с праздником, отметив, что они являются основой ВС страны, соответствующее сообщение опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.
68.3%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.3%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.4%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Президент отметил, что Сухопутные войска играли значимую роль в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности страны во все времена, блестяще проявили себя в ходе крупнейших военных операций, а также вписали немало доблестных страниц в хронику побед Великой Отечественной войны.