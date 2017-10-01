Путин поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с праздником, отметив, что они являются основой ВС страны, соответствующее сообщение опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.

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"Сегодня Сухопутные войска являются основой Вооружённых Сил России. Личный состав неизменно демонстрирует высокий уровень подготовки, с честью выполняет поставленные задачи, сохраняет и приумножает ратный опыт и традиции своих предшественников, равняется на ветеранов", — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что Сухопутные войска играли значимую роль в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности страны во все времена, блестяще проявили себя в ходе крупнейших военных операций, а также вписали немало доблестных страниц в хронику побед Великой Отечественной войны.