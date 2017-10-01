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NI: Россия на учениях «Запад-2017» продемонстрировала новейшее оружие

02:4101.10.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВоеннослужащий у берегового ракетного комплекса Бал перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений Запад-2017. Архивное фотоВоеннослужащий у берегового ракетного комплекса Бал перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений Запад-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Россия продемонстрировала "технические инновации" в ходе военных учений "Запад-2017". Об этом пишет в статье для The National Interest аналитик Николас Дж. Майерс.

Учения Запад-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Особенно высокую оценку автор дает тактическим ракетным комплексам "Искандер", береговым ракетным комплексам "Бал" и зенитным ракетным комплексам С-400 "Триумф". В списке "настоящих технических инноваций" The National Interest также упоминает усовершенствованные системы радиоэлектронной разведки, в частности беспилотники, а также системы, использующие ГЛОНАСС.

"Искандер" был продемонстрирован на Лужском полигоне, самом северном из районов, где проходили маневры. Вместе с тактическим ракетным комплексом также были испытаны ракеты "Точка-У".

Береговой ракетный комплекс "Бал", как отмечает Майерс, за последние два года стали устанавливать на военно-морских базах по всей России. "Запад-2017" не мог обойтись без него, подчеркивает аналитик. Его задействовали в маневрах 19 сентября.

Учения "Запад-2017" прошли на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. За маневрами наблюдали около 100 иностранных военных атташе.

Военнослужащий во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017 на полигоне Правдинский в Калининградской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Маневры вызвали ряд обвинений в адрес Москвы. В частности, глава Генерального штаба Украины генерал армии Виктор Муженко заявил, что Россия оставила часть своих войск в Белоруссии после завершения учений.

Ранее в российском МИД отметили необоснованность заявлений НАТО, связанных с учениями "Запад-2017". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отверг упреки в недостаточной открытости маневров, а "нагнетание страстей" вокруг них назвал провокацией.

Пресс-секретарь российского посольства в США Николай Лахонин позже отметил, что катастрофические сценарии, распространявшиеся в странах Запада в связи с маневрами, не оправдались, учения прошли максимально открыто.

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© Министерство обороны РФ
Ракетные пуски и операция ВДВ против "боевиков" на учениях "Запад-2017"
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