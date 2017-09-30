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Минобороны назвало фантазией слова Киева о российских военных в Белоруссии

Сюжет:
Учения "Запад-2017" (178)
17:1230.09.2017
(обновлено: 17:13 30.09.2017)
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© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкУчения Запад-2017. Архивное фотоУчения Запад-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Герасимов
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко обвинил Россию в дислокации войск в Белоруссии. В Минобороны подобные утверждения назвали "фантазией" и посоветовали Киеву уволить Муженко за профнепригодность.

Военнослужащий во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017 на полигоне Правдинский в Калининградской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Громкое заявление Муженко сделал в интервью агентству Рейтер. По его словам, после окончания учений "Запад-2017" Россия вывела из Белоруссии лишь небольшую часть солдат и офицеров.

"У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько подразделений из заявленных 12500 военнослужащих, из которых 3000 были россиянами", — заявил глава украинского Генштаба, выразив уверенность, что на самом деле их было значительно больше.

Повод для немедленного увольнения

Комментируя слова Муженко, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что все подразделения российских войск, принимавшие участие в учениях, вернулись в пункты постоянной дислокации.

Танки Т-72Б3 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений Белоруссии и России Запад-2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Заявление начальника украинского Генштаба Муженко о "спрятанных" российских войсках в Беларуси демонстрирует всю глубину деградации Генштаба Украины и профнепригодности его руководителя. Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск — повод для немедленного увольнения такого начальника генштаба", — отметил Конашенков.

Он также подчеркнул, что такая украинская армия является "прямой и явной" угрозой для НАТО.

"Если это и есть результат проводимого под руководством США и североатлантического альянса перехода украинских вооруженных сил на "стандарты НАТО", то, как говорится, и натовский флаг вам в руки", — заявил представитель Минобороны.

Учения "Запад-2017"

Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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Стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября. В маневрах участвовали 12,7 тысячи военнослужащих (7,2 тысячи человек — из Белоруссии, около 5,5 тысячи — из России), 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также боевые корабли.

Организаторы маневров придумали три "страны-агрессора": Вейшнорию, Весбарию и Лубению, которые, согласно сценарию, "атаковали" Белоруссию. Цель учений — отразить условную агрессию и проверить слаженность совместных действий военных двух стран.

В этом году маневры прошли на шести полигонах в Белоруссии — Лепельском, Лосвидо, Борисовском, Осиповическом, Ружанском, Домановском и участке местности Дретунь, а также на трех в России — Лужском, Струги Красные и Правдинском.

Подразделения ВДВ на учениях Запад-2017
© Фото : ДИМК МО РФ/Евгений Мешков
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Комментируя результаты учений "Запад-2017", президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все поставленные цели были выполнены.

"Все элементы учений мы отработали. Результаты более конкретно еще подведем, но в целом задачи решены… Мы показали способности вооруженных сил Белоруссии и России, совместной группировки войск, по обороне Союзного государства и интересов государств, это была демонстрация наших возможностей, без этого нельзя", — заявил белорусский лидер на полигоне "Борисовский" под Минском.

Лукашенко также в очередной раз отметил, что учения не были направлены против третьих стран и служат "исключительно защите наших национальных интересов".

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