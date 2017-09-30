Летчики Балтийского флота отработали элементы воздушного боя

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Летчики Балтфлота на учениях под Калининградом перехватили воздушные цели и нанесли удары по "противнику", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

"Летчики истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота в Калининградской области отработали технику группового пилотирования и элементы воздушного боя на самолетах Су-27. Пилоты выполнили элементы сложного пилотажа и учебные задачи по перехвату скоростных целей. В частности, по замыслу тренировки, экипажи истребителей Су-27, заняв указанный район поиска, обнаружили цель и отработали действия по принудительной посадке самолета условного противника на аэродром", — сказал он.

В то же время экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации флота отработали условное нанесение ударов по надводным и наземным целям в морских и сухопутных полигонах флота, отметил Мартов.

В учениях принимали участие более десяти самолетов флота.