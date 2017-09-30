Курсантки военных вузов поздравили будущих военных летчиц с присягой

КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости. Девушки-курсанты военных вузов поздравили с принятием присяги первокурсниц Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, пожелав им беречь и приумножать традиции военной авиации.
В субботу 16 будущих девушек-летчиц приняли воинскую присягу. По видео-конференц-связи с этим событием девушек поздравили курсантки Военной академии связи, Военно-медицинской академии и воспитанницы пансиона Минобороны.
Они пожелали первым девушкам, посвятившим себя летной профессии, оптимизма, покорения новых высот, воли и мужества, чести и достоинства, беззаветной преданности служения своему народу и Отчизне, а также беречь и приумножать традиции военной авиации.
Преподаватели показали девушкам учебные аудитории, в которых они будут обучаться, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для видео-конференц-связи. Кроме того, первокурсницы получили персональные ноутбуки.
Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин рассказал девушкам, что военное ведомство перешло на обучение по электронным учебникам в прошлом году.
"Все слушатели, курсанты военных вузов обеспечены ноутбуками и персональными флеш-накопителями, на которых содержится вся информация, касающаяся образовательного процесса", — сказал он.
По его словам, в ноутбуки уже закачаны расписание, учебники и другие необходимые материалы. "Электронные учебники — это не просто отсканированные учебники, а новые разработанные учебные пособия с 3D-визуализацией и видеоматериалами, что позволяет лучше усваивать материал", — подчеркнул генерал.
Все ноутбуки объединены в единую сеть училища, и у курсантов есть доступ как в общую базу учебного заведения, так и в электронную библиотеку Минобороны.
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова — единственный многопрофильный вуз России, готовящий военных летчиков для ВВС, стран дальнего и ближнего зарубежья.
С 1 октября этого года в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков начнут обучение 15 девушек.
Отбор будущих летчиц по здоровью проходит столь же строго, как и у молодых людей.
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев отметил, что жесткий отбор по здоровью необходим, так как, если снизить требования, то на втором-третьем курсе девушку могут попросту не допустить к полетам.
Девушки-курсанты пройдут всю программу обучения, что и молодые люди, на тех же летательных аппаратах.
Военные летчицы, которых впервые подготовит Краснодарское высшее военное авиационное училище, сядут за штурвал в 2020 году.
Начальник училища полковник Виктор Ляхов уверен, что в группу будут отобраны "лучшие из лучших" кандидаток, им будет по плечу любой род авиации - и истребительная, и ударная, и военно-транспортная.
В субботу, 26 августа, в училище в Краснодаре прошел День открытых дверей для абитуриенток.
Девушек познакомили с вузом, показали учебную базу, места проживания, современную авиационную технику.
Конкурс среди абитуриенток высокий - на 15 мест уже претендует более 150 девушек из самых разных регионов России, в том числе с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма и Севастополя.
Начиная с 10 сентября девушки-кандидатки начнут проходит отборочные испытания, а со 2 октября приступят к теоретическому обучению.
Во время посещения училища девушки смогли попробовать себя за штурвалом тренажера Як-130 и "пролетели" над Краснодаром.
Оборонное ведомство России решило возобновить подготовку военных летчиц в связи с желанием девушек обучаться военно-летному делу. "Спрос есть. А с трудоустройством проблем нет...Все выпускники будут востребованы", - отметил начальник училища полковник Виктор Ляхов.
Военных летчиц в России, за исключением единичных случаев, не готовили со времен Великой Отечественной войны, во время которой существовали три женских авиаполка, один из которых - 46-й - немцы называли "ночными ведьмами".