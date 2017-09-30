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Курсантки военных вузов поздравили будущих военных летчиц с присягой

15:2430.09.2017
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© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкАбитуриентки во время тестирования в барокамере на вступительных испытаниях в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиковАбитуриентки во время тестирования в барокамере на вступительных испытаниях в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
© РИА Новости / Павел Герасимов
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КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости. Девушки-курсанты военных вузов поздравили с принятием присяги первокурсниц Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, пожелав им беречь и приумножать традиции военной авиации.

Герой России летчик-космонавт Елена Серова вручает погоны курсанткам Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шестнадцать девушек приняли присягу в Краснодарском авиационном училище
В субботу 16 будущих девушек-летчиц приняли воинскую присягу. По видео-конференц-связи с этим событием девушек поздравили курсантки Военной академии связи, Военно-медицинской академии и воспитанницы пансиона Минобороны.

Они пожелали первым девушкам, посвятившим себя летной профессии, оптимизма, покорения новых высот, воли и мужества, чести и достоинства, беззаветной преданности служения своему народу и Отчизне, а также беречь и приумножать традиции военной авиации.

Преподаватели показали девушкам учебные аудитории, в которых они будут обучаться, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для видео-конференц-связи. Кроме того, первокурсницы получили персональные ноутбуки.

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин рассказал девушкам, что военное ведомство перешло на обучение по электронным учебникам в прошлом году.

Летчицы 586 истребительного авиационного полка Лиля Литвяк, Катя Буданова, Маша Кузнецова у самолета ЯК-1. 1943 год
© РИА Новости
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"Все слушатели, курсанты военных вузов обеспечены ноутбуками и персональными флеш-накопителями, на которых содержится вся информация, касающаяся образовательного процесса", — сказал он.

По его словам, в ноутбуки уже закачаны расписание, учебники и другие необходимые материалы. "Электронные учебники — это не просто отсканированные учебники, а новые разработанные учебные пособия с 3D-визуализацией и видеоматериалами, что позволяет лучше усваивать материал", — подчеркнул генерал.

Все ноутбуки объединены в единую сеть училища, и у курсантов есть доступ как в общую базу учебного заведения, так и в электронную библиотеку Минобороны.

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова — единственный многопрофильный вуз России, готовящий военных летчиков для ВВС, стран дальнего и ближнего зарубежья.

Первый набор девушек-курсанток в Краснодарское авиационное училище
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкС 1 октября этого года в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков начнут обучение 15 девушек.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С 1 октября этого года в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков начнут обучение 15 девушек.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОтбор будущих летчиц по здоровью проходит столь же строго, как и у молодых людей.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в музее училища во время ознакомительной экскурсии
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отбор будущих летчиц по здоровью проходит столь же строго, как и у молодых людей.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкГлавнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев отметил, что жесткий отбор по здоровью необходим, так как, если снизить требования, то на втором-третьем курсе девушку могут попросту не допустить к полетам.Девушка-кандидат в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируется в летном тренажерном комплексе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев отметил, что жесткий отбор по здоровью необходим, так как, если снизить требования, то на втором-третьем курсе девушку могут попросту не допустить к полетам.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДевушки-курсанты пройдут всю программу обучения, что и молодые люди, на тех же летательных аппаратах.Девушка-курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Девушки-курсанты пройдут всю программу обучения, что и молодые люди, на тех же летательных аппаратах.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоенные летчицы, которых впервые подготовит Краснодарское высшее военное авиационное училище, сядут за штурвал в 2020 году.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходят профотбор
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военные летчицы, которых впервые подготовит Краснодарское высшее военное авиационное училище, сядут за штурвал в 2020 году.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНачальник училища полковник Виктор Ляхов уверен, что в группу будут отобраны "лучшие из лучших" кандидаток, им будет по плечу любой род авиации - и истребительная, и ударная, и военно-транспортная.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в столовой училища
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Начальник училища полковник Виктор Ляхов уверен, что в группу будут отобраны "лучшие из лучших" кандидаток, им будет по плечу любой род авиации - и истребительная, и ударная, и военно-транспортная.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ субботу, 26 августа, в училище в Краснодаре прошел День открытых дверей для абитуриенток.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков осматривают комнату проживания
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В субботу, 26 августа, в училище в Краснодаре прошел День открытых дверей для абитуриенток.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДевушек познакомили с вузом, показали учебную базу, места проживания, современную авиационную технику.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Девушек познакомили с вузом, показали учебную базу, места проживания, современную авиационную технику.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКонкурс среди абитуриенток высокий - на 15 мест уже претендует более 150 девушек из самых разных регионов России, в том числе с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма и Севастополя.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Конкурс среди абитуриенток высокий - на 15 мест уже претендует более 150 девушек из самых разных регионов России, в том числе с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма и Севастополя.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНачиная с 10 сентября девушки-кандидатки начнут проходит отборочные испытания, а со 2 октября приступят к теоретическому обучению.Девушка-кандидат в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходит медкомиссию
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Начиная с 10 сентября девушки-кандидатки начнут проходит отборочные испытания, а со 2 октября приступят к теоретическому обучению.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВо время посещения училища девушки смогли попробовать себя за штурвалом тренажера Як-130 и "пролетели" над Краснодаром.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируются в летном тренажерном комплексе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Во время посещения училища девушки смогли попробовать себя за штурвалом тренажера Як-130 и "пролетели" над Краснодаром.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОборонное ведомство России решило возобновить подготовку военных летчиц в связи с желанием девушек обучаться военно-летному делу. "Спрос есть. А с трудоустройством проблем нет...Все выпускники будут востребованы", - отметил начальник училища полковник Виктор Ляхов.Девушка-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходит профотбор
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Оборонное ведомство России решило возобновить подготовку военных летчиц в связи с желанием девушек обучаться военно-летному делу. "Спрос есть. А с трудоустройством проблем нет...Все выпускники будут востребованы", - отметил начальник училища полковник Виктор Ляхов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоенных летчиц в России, за исключением единичных случаев, не готовили со времен Великой Отечественной войны, во время которой существовали три женских авиаполка, один из которых - 46-й - немцы называли "ночными ведьмами".Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военных летчиц в России, за исключением единичных случаев, не готовили со времен Великой Отечественной войны, во время которой существовали три женских авиаполка, один из которых - 46-й - немцы называли "ночными ведьмами".
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