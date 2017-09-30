Курсантки военных вузов поздравили будущих военных летчиц с присягой

Абитуриентки во время тестирования в барокамере на вступительных испытаниях в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков

Абитуриентки во время тестирования в барокамере на вступительных испытаниях в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков

КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости. Девушки-курсанты военных вузов поздравили с принятием присяги первокурсниц Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, пожелав им беречь и приумножать традиции военной авиации.

В субботу 16 будущих девушек-летчиц приняли воинскую присягу. По видео-конференц-связи с этим событием девушек поздравили курсантки Военной академии связи, Военно-медицинской академии и воспитанницы пансиона Минобороны.

Они пожелали первым девушкам, посвятившим себя летной профессии, оптимизма, покорения новых высот, воли и мужества, чести и достоинства, беззаветной преданности служения своему народу и Отчизне, а также беречь и приумножать традиции военной авиации.

Преподаватели показали девушкам учебные аудитории, в которых они будут обучаться, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для видео-конференц-связи. Кроме того, первокурсницы получили персональные ноутбуки.

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин рассказал девушкам, что военное ведомство перешло на обучение по электронным учебникам в прошлом году.

"Все слушатели, курсанты военных вузов обеспечены ноутбуками и персональными флеш-накопителями, на которых содержится вся информация, касающаяся образовательного процесса", — сказал он.

По его словам, в ноутбуки уже закачаны расписание, учебники и другие необходимые материалы. "Электронные учебники — это не просто отсканированные учебники, а новые разработанные учебные пособия с 3D-визуализацией и видеоматериалами, что позволяет лучше усваивать материал", — подчеркнул генерал.

Все ноутбуки объединены в единую сеть училища, и у курсантов есть доступ как в общую базу учебного заведения, так и в электронную библиотеку Минобороны.

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова — единственный многопрофильный вуз России, готовящий военных летчиков для ВВС, стран дальнего и ближнего зарубежья.