Лавров: заседание по ВТС между РФ и Сербией пройдет на следующей неделе

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Заседание межправкомиссии России и Сербии по военно-техническому сотрудничеству состоится на следующей неделе в Туле, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На следующей неделе предстоит заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Туле", — сказал он в ходе встречи с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

Лавров также сообщил, что РФ и Сербии предстоит проведение межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой с сербской стороны является Дачич. "Ее работа весьма результативна, торговый оборот устойчиво растет", — отметил глава МИД РФ.

По его словам, МИД РФ и Сербии находятся в постоянном контакте, тесно сотрудничают в ООН, солидарно голосуют на резолюции в СБ ООН.

"У нас, по-моему, все развивается правильно, но мы сегодня посмотрим, что еще можно сделать", — сказал он.