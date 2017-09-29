Лавров: заседание по ВТС между РФ и Сербией пройдет на следующей неделе

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Заседание межправкомиссии России и Сербии по военно-техническому сотрудничеству состоится на следующей неделе в Туле, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров также сообщил, что РФ и Сербии предстоит проведение межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой с сербской стороны является Дачич. "Ее работа весьма результативна, торговый оборот устойчиво растет", — отметил глава МИД РФ.
По его словам, МИД РФ и Сербии находятся в постоянном контакте, тесно сотрудничают в ООН, солидарно голосуют на резолюции в СБ ООН.
"У нас, по-моему, все развивается правильно, но мы сегодня посмотрим, что еще можно сделать", — сказал он.