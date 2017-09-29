Минобороны пообещало тульскому КБП контракты на всю продукцию

ТУЛА, 29 сен – РИА Новости. Вся военная техника, выпускаемая Конструкторским бюро приборостроения (КБП), будет поставляться в российскую армию в рамках госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2018-2025 годы, заявил журналистам в пятницу заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Я вам так скажу: вся финальная продукция КБП, а это, помимо зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", ещё и противотанковый комплекс "Корнет", стрелково-пушечное вооружение, оружие, снаряды — все оно будет законтрактовано в рамках следующей ГПВ", — сообщил он.

Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова (КБП, входит в холдинг "Высокоточные комплексы) 29 сентября отмечает 90 лет со дня основания. Специалистами тульского предприятия были разработаны такие системы вооружения как зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и проходящая испытания морская версия системы "Панцирь-М", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", боевой модуль "Бахча" и автомат-амфибия АДС.