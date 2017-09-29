На учениях под Хабаровском разведчики устроили диверсии в тылу "врага"

ХАБАРОВСК, 29 сен — РИА Новости. Курсанты разведывательных подразделений учебного центра Восточного военного округа на учениях под Хабаровском отработали различные варианты проведения диверсии в тылу "противника", сообщает пресс-служба округа.
"Курсанты-разведчики на учениях под Хабаровском работали по нескольким сценариям. Например, по одному из них разведгруппа совершила марш-бросок в нужный район, организовала засаду на дороге, захватили автомобили и важные документы, и скрытно отошли", — говорится в сообщении.
По другому сценарию, разведчики бесшумно подошли к наблюдательному пункту "условного противника", сняли часовых, проникли в лагерь и уничтожили полевой узел связи "неприятеля".
Отмечается, что для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество холостых боеприпасов, взрывпакетов и дымов.