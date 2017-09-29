ВКС за неделю девять раз перехватывали самолеты-разведчики у границ России

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские истребители за минувшую неделю выполнили девять перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России, свидетельствуют данные, опубликованные в пятничном номере газеты "Красная звезда".

Согласно инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 58 летательных аппаратов. Отмечается, что 46 из них вели разведку на Западном стратегическом направлении, один — на Юго-Западном, семь — на Арктическом и четыре — на Восточном.

Вдоль морских границ России разведку вели 12 кораблей. Нарушений российского воздушного пространства допущено не было.